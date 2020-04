Alle hoop op olympische wegrit in 2021: "We hebben geen plan B"

In 2016 pronkte Greg Van Avermaet na de olympische wegrit met de gouden medaille. Dat had hij graag dit jaar opnieuw gedaan, maar de Spelen zijn dus met een jaartje uitgesteld. Zal in 2021 alles wel naar wens verlopen? Het is te hopen, want er is geen plan B.

De Olympische Spelen zijn uitgesteld naar de zomer van 2021 en zullen aanvatten op 23 juli. Daarna moet dus ook de nieuwe olympische wielerkampioen aangeduid worden. Als het coronaverhaal dan tenminste helemaal achter de rug is en de Spelen wel zoals voorzien kunnen doorgaan. De Duitse viroloog Kekué liet onlangs optekenen dat dat niet gegarandeerd is. IOC-voorzitter Bach beweerde vorige week dat een tweede uitstel niet haalbaar is. Masa Takaya, woordvoerder voor de Olympische Spelen, treedt hem in een teleconference call bij. We werken naar het nieuwe doel toe "We werken naar het nieuwe doel toe. We hebben geen plan B. Al wat ik kan zeggen, is dat de nieuwe data voor de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen nog maar net zijn vastgelegd. Tokio2020 en alle betrokken partijen doen nu hun best om de Spelen volgend jaar te laten doorgaan", besluit Takaya.