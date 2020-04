Coronacrisis in het peloton? Lefevere wil nu niet azen op buitenkansjes, maar: "Wat als Van Avermaet belt?"

Het zijn moeilijke tijden voor het wielerpeloton, zoveel is duidelijk. Sommige ploegen zijn ook economisch zwaar getroffen en dus is het maar de vraag wie volgend jaar waar zal rijden.

Patrick Lefevere is meestal dé man die als eerste buitenkansjes weet op te sporen en er van te profiteren, maar hij wil in deze coronatijden daar niet van weten.

"Wat er nu gebeurt bij CCC of een ander team, dat kan mij over 4 maanden ook overkomen. Wie gaat nu over contracten praten? Je weet niet eens of je in 2021 nog bestaat", klonk het in De Tribune.

Nooit schoppen op mensen die op grond liggen

"Neen, dit soort buitenkansen wil ik absoluut niet. Ik kijk eerst en vooral naar de renners die bij mij einde contract zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit schop op mensen die op de grond liggen."

"Wat ik dan zal doen als Greg Van Avermaet naar mij belt? Dat is iets anders. Of ik dan niet aan hem denk? Ik denk aan niets, eerlijk gezegd. Ik probeer mijn energie te sparen voor de momenten waarop het nodig is."