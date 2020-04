Effect van corona op de koers begon bij ploeg van Philipsen: "Dan besef je wel dat andere dingen prioriteit hebben"

Het is nu al geruime tijd dat het coronavirus grote delen van de wereld in de ban houdt en ook het wielrennen heeft lamgelegd. Het begon allemaal in de UAE Tour, waar medewerkers van UAE positief testten en later ook renners als Richeze en Gaviria het coronavirus bleken te hebben.

Jasper Philipsen was gelukkig niet meegetrokken naar de Emiraten. Anders had hij daar misschien ook met de rest van de ploeg lang in quarantaine moeten zitten. Ook voor hem was het gissen hoe het zijn collega's verging. "Het is niet dat we daar zelf erg van op de hoogte werden gehouden", verklapt Philipsen aan Wielerkrant.

Terplekke zullen ze het druk gehad hebben met alles te beredderen. "Het waren vooral de trainers en staff die daar zaten die daarmee te maken hadden. Voorts werd er niet veel gecommuniceerd. Je hoort wel het nieuws zoals iedereen. Het is dan stilaan erger geworden. Dan besef je wel dat er een tijd geen koers meer gaat zijn en dat er nu andere dingen prioriteit hebben."

Uitgezonderd de Tour Down Under in januari reed Philipsen tot dusver enkel in Kuurne-Brussel-Kuurne. De rest van het voorjaar viel in het water. "Wat je mist, is de ervaring die je kan opdoen. De kans om te zien waar ik sta. Ik had graag goed gereden in de Vlaamse wedstrijden. Het is spjitig dat dat nu niet kan, want ik was sowieso gemotiveerd."

Zoals Philipsen eerder aanhaalde, ligt de prioriteit nu in de eerste plaats bij ieders gezondheid. Eventuele andee ongemakken vallen dan wel mee. "Het is voor iedereen zo dat de plannen wijzigen. Dat is niet alleen in de koerswereld, het is overal het geval. Een beetje flexibel zijn is nu niet het grootste probleem."