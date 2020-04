Italiaanse federatie zingt alweer ander toontje: Giro zou nu mikken op maand in het najaar

Sinds gebleken is dat de Giro uitgesteld moet worden, zijn al verschillende ideeën naar voren geschoven. Een start eind mei, in juni, in augustus... Nu zou het oktober moeten worden. Bij een definitieve afgelasting legt men zich dus nog niet neer.

Nochtans had Renato Di Rocco, de voorzitter van de Italiaanse wielerfederatie, onlangs wel laten verstaan dat dit stilaan in overweging genomen moet worden. In een gesprek met Tuttobiciweb klinkt hij dan weer iets positiever en kijkt hij meer de kat uit de boom.

VOLKSGEZONDHEID RESPECTEREN

"Er wordt gestreefd naar een Ronde van Italië in oktober", duidt Di Rocco een nieuwe periode aan waarin de Giro zou kunnen doorgaan. "Het zou een geweldige manier zijn om Italië opnieuw te lanceren, maar we zullen wel de heersende protocollen en de volksgezondheid moeten respecteren."

Bovendien is het ook afwachten wat de UCI van plan is met de Tour en de Vuelta wanneer er opnieuw gekoerst kan worden en in hoeverre die in het vaarwater van de Giro zouden terechtkomen.