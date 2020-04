Jens Keukeleire en het verhaal van de hoogtetent: "Ik ben er altijd goed mee geweest"

Toen de eerste wielerwedstrijden begonnen geannuleerd te worden door de uitbraak van het coronavirus had Jens Keukeleire ook opnieuw op hoogtestage kunnen gaan. Dat deed hij niet. Keukeleire bleef thuis en sliep dan wel in een hoogtetent.

"Ik heb dat zo'n twaalf dagen gedaan. Ik dacht dat heel die periode te gaan doen, maar het werd al snel duidelijk dat we zeker twee maanden geen koers meer gingen hebben. Ik ga dat sowieso nog wel doen in de toekomst", kondigt Keukeleire aan.

TOEVOEGING

De Belg van EF Pro Cycling is alvast een believer van het slapen in een hoogtetent. "Ik heb telkens dat effect gevoeld. Meestal gebruik ik het als een toevoeging op mijn hoogtestage. Als ik twaalf dagen weg ben, slaap ik na mijn thuiskomst nog in een tent zodat ik toch aan een stage kom van drie weken."

OP HOOGTESTAGE RUSTIGE EERSTE WEEK

Keukeleire maakt de vergelijking tussen het gebruik van zo'n tent en op stage te zijn. "Eén keer voordien heb ik enkel in een hoogtetent geslapen. Op mijn trainingen had het niet veel impact. Terwijl als je op hoogtestage bent het in de eerste week toch rustig aan gaat doen. Nadien komt er dan terug meer intensiteit bij en ga je opbouwen."

In elk geval is zijn mening nog niet bijgesteld. Keukeleire denkt zeker nog wel rendement te kunnen halen uit hte slapen in een hoogtetent. "Ik ben er altijd goed mee geweest."