Precieze startdatum voor Tour uitgelekt? 'Ronde van Frankrijk start op 29 augustus'

Dat de bereidheid groot is om de Ronde van Frankrijk te laten doorgaan, is zo klaar als een klontje. Voorts doen er wel heel veel verschillende scenario's de ronde. De Spaanse krant Marca wees op een bepaald plan, maar vanuit Frankrijk komen er nu weer heel andere geluiden.

Volgens Marca was er een akkoord tussen ASO en RCS Sport dat erop wees dat de Tour zou starten eind juli en dan zou eindigen diep in augustus. De Vuelta zou dan opschuiven naar september, waarna de Giro ook nog zou plaatsvinden in oktober.

Dauphiné Libéré komt nu weer met een ander verhaal naar voren. Volgens de Franse krant gaat het nog een maand langer duren eer de Tour van start kan gaan. Het zou pas zover zijn op 29 augustus. Dat moet de renners dan toelaten voldoende tijd te hebben om zich voor te bereiden.