Sep Vanmarcke geniet van nieuwe dingen in coronatijden: "Had er gestaan in Parijs-Roubaix, maar ..."

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Ook voor de wielrenners, die het klassieke voorjaar helemaal aan zich voorbij zien gaan.

"Ik had er gestaan in Parijs-Roubaix", knikt Sep Vanmarcke in Het Nieuwsblad. "Het openingsweekend viel wat tegen, maar dat was ingecalculeerd."

Huisman in wording?

"Maar er zijn nu belangrijkere dingen dan koers. Dat is iets wat ik sinds ik een gezin heb meer besef. Iedereen in de familie is nog gezond, dat telt."

En dus geniet Vanmarcke nu van zijn gezin: "En onkruid wieden met mijn vrouw, daar kan ik van genieten nu. Een huisman? Ik leeg al eens de vaatwas, maar veel verder zal het niet komen."