Sven Nys ziet het somber in: "Te weinig dagen over" en "Gedoemd tot het failliet als ..."

De voorjaarsklassiekers, de Giro, de Tour de France, ... Heel wat koersen werden al opgeschoven en zouden mogelijk later dit jaar nog worden gereden. Dat kan een ferme impact hebben.

Sven Nys verwacht alvast een erg moeilijke kalender. "Heel wat koersen die later in het seizoen gepland stonden zullen in conflict komen met een eventuele Ronde van Frankrijk", klonk het in Blijf in uw Kot op VTM!

Gedoemd als ...

"Er zijn nog twee andere grote rondes, er zijn nog wereldkampioenschappen met de UCI die daar al meer dan een week claimt, ..."

"Het is simpel: er zijn op de duur te weinig dagen op de kalender om alles ingepland te krijgen. Natuurlijk willen die organisatoren enkele dingen organiseren om wat inkomen te bekomen, want de sector is anders gedoemd tot een failliet als we niet opletten."