Virtuele Amstel Gold Race met één belangrijk verschil ten opzichte van Ronde van Vlaanderen

Waanzinnig was het hoe Mathieu van der Poel vorig jaar in extremis alsnog naar de zege in de Amstel Gold Race vlamde. Hij kon het zelf amper geloven. Jammer dat we er dit jaar in dezelfde periode geen volgende editie komt, maar er is wel een alternatief.

Nochtans leek koersdirecteur Leo van Vliet niet laaiend enthousiast te staan tegenover een virtuele koers zoals we die ook al kregen in de Ronde van Vlaanderen. In die vorm komt die er ook niet, maar er komt wel een virtuele tocht. PROFS EN LIEFHEBBERS SAMEN Er is dus één apart aspect aan de virtuele Gold Race: het is geen echte 'race'. Het wordt komende zondag een gezamenlijke tocht, waar zowel profs als liefhebbers aan kunnen meedoen. Enige voorwaarde is een interactieve hometrainer hebben en gebruik maken van het platform BKool. Wie hieraan weet te voldoen, krijgt zondag een virtueel Amstel Gold Race-parcours van 26 kilometer voor de wielen.