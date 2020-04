🎥 Geïnspireerde fan begint aan eigen gigatocht voor goede doel en krijgt peptalk van Geraint Thomas

Geraint Thomas is aan zijn huzarenstuk op Zwift begonnen. Drie dagen na mekaar gaat de Tourwinnaar van 2018 twaalf uur lang op de fiets zitten om geld in te zamelen voor NHS. En zeker even straf: een wielerfan heeft er inspiratie uit geput om ook zelf aan zijn tocht te beginnen.

James Kay is de naam van de wielerliefhebber. Hij heeft het nieuws over de actie van Thomas uiteraard meegekregen als fan van Team Ineos. James Kay is zelf ook bezig om via Zwift een rit van liefst twaalf uur af te werken op de rollen.

Hij doet dat niet zomaar: er kan immers geld gedoneerd worden en alle opbrengsten gaan naar de NHS, oftwel de Britse gezondheidszorg. Die wordt danig op de proef gesteld door de coronacrisis. Bij Ineos waren ze erg opgetogen over de reactie van James: Thomas stuurde de fan prompt een videoboodschap op met bemoedigende woorden.

Inspired by @GeraintThomas86, Team INEOS superfan @72JamesKay decided last night to do his own 12-hour ride in aid of @NHSCharities 👏



So we asked G to send James a little pep talk...



James’ donation page: https://t.co/jCDyKLPaWZ pic.twitter.com/C4Jkn69fDL — Team INEOS (@TeamINEOS) April 15, 2020

James zal het wel houden op 1x12 uur, terwijl Thomas dat drie dagen na mekaar gaat doen. Voor Thomas zitten de eerste twaalf uur er overigens al op.