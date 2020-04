BinckBank Tour is op zoek naar een nieuwe datum: "Het zal niet evident zijn, maar we zoeken naar een oplossing"

Vandaag werd beslist dat de Tour de France later op het jaar gereden zal worden. De grootste rittenwedstrijd ter wereld zal gereden worden van 29 augustus tot 20 september. Daardoor zal er een oplossing gevonden moeten worden voor de BinckBank Tour.

De BinckBank Tour gaat normaal door van 31 augustus tot en met zondag 6 september, maar door het uitstellen van de Tour de France, zal ook de BinckBank Tour moeten opschuiven. Zo zou Golazo, de organisator van deze wedstrijd, graag de BinckBank Tour na de Tour de France en het WK zien.

"We zouden het graag laten doorgaan na de Tour en het WK, maar we zijn niet alleen natuurlijk. Er moet ook een oplossing gevonden worden voor de monumenten. Het zal niet evident zijn, maar we proberen een oplossing te vinden", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.