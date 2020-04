Lefevere hecht ook met oog op wat volgt belang aan goed voorbereide renners bij Tourstart: "Intensief programma in juli"

Nu de grote lijnen van de alternatieve wielerkalender zijn uitgetekend, kunnen ze bij de verschillende teams volop aan de slag. Bij Deceuninck-Quick.Step zitten ze alvast niet stil. Zo weet Patrick Lefevere wat de renners nodig hebben om het einde van het seizoen te halen.

In elk geval valt door dit plan geen enkele grote wedstrijd uit de boot. "Ik ben blij dat we min of meer een schema hebben waar alle grote events bij betrokken zijn. Sommige andere koersen zullen waarschijnlijk doorgaan begin augustus om de renners de kans te geven in goede conditie te arriveren aan de start van de Tour, wat ook van belang zal zijn", onderstreept Lefevere.

Hoe gaan ze bij Deceuninck-Quick.Step nu hun renners klaarstomen? "Natuurlijk hangt het van land tot land af, maar de renners kunnen de mogelijkheid hebben om een intens programma af te werken in juli, vooraleer ze de koers hervatten, zodat ze fit zijn tot het einde van het seizoen."