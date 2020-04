Tim Wellens tevreden met nieuwe datum Tour de France: "Belangrijk dat we met gelijke wapens kunnen strijden"

Het is officieel. De Tour de France wordt uitgesteld en zal pas van start gaan op 29 augustus. Volgens Tim Wellens is het een goede zaak, want er zijn bepaalde renners die nu niet buiten kunnen trainen en dus ook een achterstand hebben op de andere renners.

Sporza sprak met Tim Wellens. "Het is logisch dat de Tour niet op de oorspronkelijke datum van start kan gaan. We hebben wel wat voorbereiding nodig, want het is belangrijk dat alle renners met gelijke wapens kunnen strijden."

In Monaco kan Tim Wellens voorlopig niet buiten trainen. "Ik train op de rollen. Er is weinig variatie, maar voorlopig zit ik in de opbouwende fase. Ik train tussen de 15 en de 20 uur per week. Ik hoop binnenkort meer te kunnen trainen en terug op de weg."