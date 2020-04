Merckx springt in de bres voor verongelijkte Giro-organisatie: "Dat is wielertraditie"

De organisatie van de Ronde van Italië is niet opgezet met de nieuwe data van de Tour de France. Ze voelen zich genegeerd door de Internationale Wielerunie (UCI).

De UCI maakte enkele nieuwe wedstrijddata, waaronder die van de Tour de France, bekend en liet ruimte voor andere (ritten)koersen later op het jaar. De Tour kreeg met andere woorden duidelijkheid over de editie van dit jaar en de Giro niet. Dat vindt koersorganisator RCS Sport maar niets.

"We moeten ons evenement verdedigen. Ik heb de voorbije weken niets anders gehoord dan de Giro die moet aanpassen. In Frankrijk werd zelfs geopperd om onze koers met een weekend te reduceren om plaats te maken", liet RCS directeur Mauro Vegni optekenen bij .

Vegni werd in diezelfde krant bijgetreden door vijfvoudig Giro-winnaar Eddy Merckx. "Het zal niet lukken om alle wedstrijden in die tijdspanne van drie maanden te steken. Ik vind dat een Giro drie weken moet duren en 21 etappes moet tellen. Dat is wielertraditie", steunde hij de Ronde van Italië.