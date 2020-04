Nieuwe Tourdatum zorgt voor ijzersterk AG2R-duo aan de start: Bardet wijzigt plannen

Wijziging van de plannen bij AG2R. De Franse wielerformatie gaat Romain Bardet uitspelen in de Ronde van Frankrijk en brengt zo een ijzersterk duo aan de start.

Romain Bardet finishte de voorbije jaren enkele malen op het podium van de Ronde van Frankrijk en vorig jaar sleepte hij de bollentrui in de wacht. Dit jaar zou hij echter voor de Giro kiezen, maar door de coronacrisis zijn de plannen gewijzigd.

In een reactie op de nieuwe datum van de Tour de France communiceerde AG2R dat de kans groot is dat zowel Pierre Latour als Romain Bardet aan de start zullen staan van het grootste wielerevenement van het jaar.

Latour won in 2018 nog het jongerenklassement en wordt dit jaar andermaal naast Bardet uitgespeeld. "We kunnen nu al vier weken niet meer buiten trainen, maar dat is niets in vergelijking met wat er zich nu in de ziekenhuizen afspeelt. Ik ben gewoon blij dat het wielerseizoen terug kan starten", aldus Latour.