Geraint Thomas zat drie dagen op rij een halve dag op de fiets voor het goede doel: opbrengst is niet min

Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben ze immers te maken met de coronacrisis en dient de gezondheidszorg nu ondersteunt te worden op alle mogelijke manieren. Daarom bedacht Geraint Thomas deze pittige uitdaging en hij heeft ze tot een goed einde gebracht.

He's done it! @GeraintThomas86 finishes his third and final 12-hour shift on Zwift. So far he's raised an incredible £295,887 for @NHSCharities 👏 #GsNHSZwiftShifts pic.twitter.com/MpeQFKFMGb

Een wielerfan haalde inspiratie uit de poging van Thomas en reed zelf ook 12 uur in één dag via Zwift. Thomas deed dit dus liefst drie dagen na mekaar en ondertussen konden mensen ook donaties uitbrengen voor de NHS. Het leverde uiteindelijk meer dan 300 000 pond op, oftewel een kleine 350 000 euro.

Done! And over £300k raised 👀 thank you everyone for your support and donations, they kept me going 💪🏼 pic.twitter.com/g6JMN1LGBR