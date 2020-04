Koksijde zet deur op kier voor wegrit: "Als Tour van start kan gaan, waarom zouden wij geen BK tijdrijden organiseren?"

De nationale kampioenschappen zijn op de voorlopige kalender van de UCI opgeschoven naar augustus. Een probleem voor het BK op de weg, maar helemaal niet voor het BK tijdrijden. Wie weet kan Koksijde zelfs voor de wegrit ook een uitweg bieden.

In een verklaring aan Belga bevestigt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde, nogmaals dat het BK tijdrijden er komt in augustus. "We zijn er klaar voor. Wij hebben de knowhow om alles te organiseren. Het BK tijdrijden brengt enkele publiekstrekkers naar Koksijde. Als de Tour de France enkele dagen later van start kan gaan, waarom zouden wij dan in Koksijde geen BK tijdrijden kunnen organiseren?"

Er zal zeker genoeg afstand zijn tussen de mensen, verzekert Vanden Bussche. "Het parcours is 13 kilometer lang en situeert zich buiten de toeristische zone. We zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen zodat iedereen zich veilig gaat voelen als hij naar Koksijde komt afzakken."

AFWACHTENDE HOUDING MET OOG OP WEGRIT

In Anzegem, dat de BK-wegrit zou organiseren, zitten ze wel met de handen in het haar. Kan die wedstrijd eventueel niet ook in Koksijde doorgaan? "Alles is bespreekbaar, maar laat ons niet op de feiten vooruitlopen en afwachten welke richting het uitgaat. Een dergelijk BK organiseren zal heel wat meer creativiteit aan de orde leggen als een BK tijdrijden maar wij hebben in Koksijde al wat ervaring met wielerwedstrijden."