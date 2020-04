Philipsen op zoek naar nieuwe elementen en blijft in rittenkoersen zeges boven puntenklassement verkiezen

Er zijn nog niet veel renners die kunnen zeggen dat ze in het wielerseizoen 2020 al een prijsje hebben gepakt. Jasper Philipsen kan dat wel. De Limburger won in de Tour Down Under het puntenklassement. Een ritzege in zo'n etappewedstrijd blijft hij toch net iets hoger naar waarde schatten.

Philipsen begon zijn seizoen dus al in januari, in Australië. "Vorig jaar was het gelukt om daar een ritzege te behalen. Daarom wilde ik er dit jaar opnieuw voor gaan. Dat was niet evident. Er waren veel goede sprinters aanwezig." Bennett, Viviani, Ewan: ze waren er inderdaad allemaal.

Niet dat Philipsen zich met hen niet kon meten. Liefst vier keer reed de Belg van UAE top vijf. In de openingsetappe in Tanunda was hij er nog het dichtste bij met een tweede plaats. "Ik was wel redelijk constant, maar er was niet echt een uitschieter."

Zijn regelmaat leverde hem de puntentrui op, maar liever had hij een ritzege geboekt. Blijft dat ook de insteek in de toekomst? "Het hangt af van waar de doelen liggen. Ik denk dat ritzeges toch iets meer bijblijven dan een puntentrui."

Een mindere ervaring was er begin maart in het Vlaamse openingsweekend. "Ik had in Kuurne-Brussel-Kuurne heel graag de finale gereden. Die dag was ik echt niet goed. Ik had een goede wedstrijd daar graag meegenomen naar de klassiekers, maar een goed resultaat zat er die wedstrijddag niet in."

Van een voorjaar bleek door corona dan toch geen sprake te zijn. Hoe vult Philipsen nu zijn trainingen in? "Het is onderhouden. Je hebt wel zaken om aan te werken waar je anders minder de tijd voor hebt. Ik probeer daarop te blijven werken. Je kunt het dus ook positief bekijken. Je kunt nieuwe dingen en elementen proberen aan je gamma toe te voegen. Ik wil vooral de positieve kant van het verhaal bekijken."