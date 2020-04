Professor die liever geen Tour ziet in 2020 stelt voorwaarde voor het doorgaan van de Spelen in 2021

Greg Van Avermaet is sowieso een jaar langer olympisch kampioen. En wie weet komt daar nog wel een extra jaar bij. De Olympische Spelen zijn dan wel uitgesteld naar 2021, maar professor Devi Sridhar denkt dat die dan enkel kunnen plaatsvinden als er een vaccin is voor het coronavirus.

Onlangs liet Sridhar al blijken dat ze kritisch staat tegenover het beperkte uitstel van de Ronde van Frankrijk. Volgens haar komt er helemaal geen Tour dit jaar. Of de Spelen doorgaan in 2021, hangt er vanaf of er tijdig een vaccin komt, laat ze optekenen in een gesprek met BBC.

GAMECHANGER

Gelooft Sridhar zelf dat dit vaccin er op tijd zal zijn? "We horen van wetenschappers dat het mogelijk zou zijn. Ik had gedacht dat we er nog een jaar of anderhalf jaar van verwijderd zouden zijn, maar we horen dat het er mogelijk vroeger komt. Als we binnen het jaar het vaccin krijgen, denk ik dat het realistisch is dat de Olympische Spelen kunnen doorgaan. Een vaccin zal een gamechanger zijn."

En kunnen de Spelen dan echt niet doorgaan als het vaccin langer dan gehoopt op zich laat wachten? "Als er geen wetenschappelijke doorbraak is, denk ik dat het erg onrealistisch is. Ik denk dat ze de juiste beslissing genomen hebben door een jaar uit te stellen en dan te evalueren." Toch maar even afwachten dus wanneer die olympische wegrit kan plaatsvinden.