Wout van Aert geeft zijn kijk op corona: "Zowat vaagst omschreven maatregel ooit, ze weten het zelf niet goed"

Wout van Aert zal wel één van de renners geweest zijn voor wie de coronacrisis het meest uitdraaide op een mentaal gevecht. Omdat hij lang geloofde dat er kon gekoerst blijven worden. Nu kijkt Van Aert weer vooruit, al is er nog veel onduidelijk.

Van Aert vond het niet simpel om dit voorjaar in onzekerheid te leven. "Ik was al die tijd blijven doortrainen, in de overtuiging: morgen koersen we weer. Maar toen het duidelijk werd dat dat niet zo ziu zijn, had ik nood aan een break. Om mezelf even te resetten. Bij elk plan dat in mijn hoofd had vastzitten, kwam ik tot de vaststelling: oei, lukt niet. Wat het na een paar dagen al behoorlijk saai maakte", geeft hij aan in HLN.

Waardoor Van Aert maar terug ging naar zijn oorspronkelijke plan. "En dus was het beste wat ik op dag drie kon doen: fietsen. Op een bepaald moment heb ik de knop omgedraaid. Het is gewoon onaangenaam om eens niet veel om handen te hebben."

Onlangs zei zijn echtgenote Sarah in een interview met andere rennersvrouwen: "Onze coureurs zijn onze baby's." Wout kan er wel mee lachen. "Ze heeft haar kans gegrepen om ook eens een stoute uitspraak te doen. Ik zal niet ontkennen dat ik het goed heb thuis en uitstekend gesoigneerd word. Maar zoveel extra zorgen hebben renners niet nodig, hoor."

Ondertussen heeft hij zelf weer perspectief door de nieuwe kalender. Al heeft de overheid het laatste woord. Alleen is het niet altijd duidelijk wat die juist oplegt. "Hoe zit het nu precies met dat verbod op massa-events? Het moet in België zowat de vaagst omschreven maatregel ooit zijn. Ze weten het zelf nog niet zo goed. Laat ons dus maar hopen dat we deze kalender gewoon kunnen afwerken."