Nieuwe kalender geeft Valverde geen verse moed: "Weinig motivatie, ben erg pessimistisch"

Terwijl het profpeloton net weer wat perspectief zou moeten hebben nadat de UCI een voorlopige alternatieve kalender voorstelde, ziet Alejandro Valverde het helemaal niet rooskleurig in. De wereldkampioen van 2018 denkt dat er dit jaar niet meer gekoerst gaat worden.

Dat zegt de renner van Movistar aan de Spaanse krant El Mundo. "Aan het begin van de lockdown had ik dat idee nog niet, maar ik vrees er steeds meer voor als ik alle ontwikkelingen zie. Ik ben erg pessimistisch." Volgens Valverde zal de strijd tegen het coronavirus dus niet zo snel voorbij zijn;

Wel traint hij elke ochtend een uur en een kwartier op de rollen. "Dat is met weinig motivatie, omdat ik niet weet wat mijn volgende doelen zijn. Trainen op de hometrainer brandt je fysiek en mentaal helemaal op." In principe zou hij in 2021 stoppen met koersen. Blijft hij daarbij? "Ik weet het niet. Het kan zo zijn dat ik langer doorga, maar ik wil eerst bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt en dan pas een besluit nemen."