Remco Evenepoel vertrekt voor eerste challenge die mogelijk tien uur duurt

Remco Evenepoel had beloofd om zich vandaag te wagen aan een eerste van een serie challenges. En belofte maakt schuld. Evenepoel is er dus aan begonnen: hij hoopt een fietstocht van driehonderd kilometer goed te kunnen doorstaan.

Daarom is het ook belangrijk om de inwendige mens te versterken. Evenepoel postte op sociale media een foto van de maaltijd die hij vooraf naar binnenwerkte. Op het menu: worteltjes en een biefstuk. En ook nog een kleiner bordje met rijst. Ook ketchup en zeezout was voorhanden.

ENTHOUSIASTE EVENEPOEL

Evenepoel zag het deze ochtend alvast helemaal zitten. Perfect uitgedost in zijn outfit van Deceuninck-Quick.Step leek hij er klaar voor. Zijn post op Instagram was veelzeggend: "Let's go!!!" Evenepoel schatte eerder dat zijn fietstocht tussen de negen à tien uur zou duren.

Bedoeling is dat hij zich voortaan elke week aan een andere challenge gaat onderwerpen. Evenepoel doet het als eerbetoon aan de gezondheidszorg en om zichzelf op deze manieren doelen te blijven stellen.