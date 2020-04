Ronde van Spanje heeft met Irun mogelijk nieuwe startplaats beet en heeft ook zicht op startdatum

Unieke beelden leverde de start van de Vuelta in 2019 in Torrevieja op. Dit jaar ging de Ronde van Spanje normaal van start in Utrecht, maar van dat plan lijkt men steeds meer af te stappen. Wellicht gaat de Vuelta op 24 oktober van start in Irun.

Dat meldt de Baskische krant El Diario Vasco. De eerste etappe zou vertrekken van Irun en eindigen in Arrate. Zo zitten we dus meteen in Spanje en kan Nederland de start van de grote ronde zo goed als zeker vergeten. Eerder had de koersdirecteur van de Vuelta dat al laten doorschemeren.

VUELTASTART IN NEDERLAND IN 2022 STEEDS WAARSCHIJNIJKER

Omdat in Centraal-Europa in het najaar de temperaturen in principe aan de lage kant zijn, ziet men liefst af van een start in Nederland. De initiatiefnemer om de Vuelta naar Utrecht te halen, opperde al om dan de start van de Vuelta in 2022 te organiseren. Die piste komt ook nu weer naar voren.

Het is dus enkel nog wachten op de officiële bevestiging van de nieuwe startplaats voor de Vuelta van 2020. Dat zou overigens een ingekorte grote ronde worden van iets meer dan twee weken.