Wout van Aert voelde zich comfortabeler tijdens eRace van Jumbo-Visma dan tijdens 'De Ronde2020'

Wout van Aert is opnieuw een virtuele ervaring rijker. Tijdens de eRace van Jumbo-Visma mocht Van Aert immers niet ontbreken. Gevoelsmatig ging het hem blijkbaar ook al beter af dan in de virtuele Ronde van Vlaanderen.

In de laatste minuten voor de eRace van start ging, konden ook de berichten die de renners van de ploeg via Zwift verstuurden gelezen worden. Wout van Aert vond het in de aanloop naar de race blijkbaar wel spannend allemaal. "Is het niet normaal om nu nerveus te worden?"

Mike Teunissen repliceerde: "Twee weken geleden was het erger, niet?" Teunissen deed net als Van Aert mee aan 'De Ronde2020'. De stress was tijdens de virtuele Ronde wel merkbaar bij Van Aert. "Plankenkoorts met die camera voor mijn neus toen. Nu voelt het veiliger."

Tijdens de virtuele Ronde van Vlaanderen waren er ook tv-beelden van Wout van Aert op de rollen vanuit zijn woning. Dat was niet het geval tijdens de eRace van Jumbo-Visma, omdat ze ook met zovelen waren. Slechts van een paar enkelingen waren er beelden van thuis uit. Laurens De Plus was daar wel bij. Die deed mee vanuit Ninove.