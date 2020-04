Boogerd komt terug op dopingverhaal: "Als er niet zoveel druk was geweest, had ik nooit bekend"

Michael Boogerd heeft een mooie carrière gekend als wielrenner met twee zeges in Tourritten, twee nationale titels en winst in de Amstel Gold Race. Anderzijds werpt dopinggebruik een donker licht over zijn prestaties uit het verleden. Boogerd had hierover een gesprek met 'Sporza'.

"In 2013 volgde mijn dopingbekentenis nadat er vanuit de media en de autoriteiten veel druk was geweest", begint Boogerd zijn verhaal. "Als er niet zoveel druk was geweest, had ik nooit bekend. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is geen geheim dat in mijn periode een bepaalde cultuur was ontstaan waarin iedereen een beetje op dezelfde manier fietste."

GEEN BEKENTENISSEN UIT WROEGING

En er probeerde mee weg te geraken. "Ik hoopte altijd dat het mijn deurtje voorbij zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Je wil niet van je voetstuk vallen en de ellende meemaken die op je afkomt. Er zijn geen renners die bekend hebben omdat ze wroeging hadden. Je werd betrapt of je werd onder druk gezet. Niemand heeft uit zichzelf bekend."

HET SYSTEEM

Heeft Boogerd ergens spijt van? "Je hebt nu een andere cultuur, maar ik heb wel spijt dat ik die cultuur destijds in stand heb gehouden door doping te gebruiken. Ik heb het op bepaalde momenten ook niet gebruikt, maar als kleine renner was ik niet bij machte om op te staan tegen het systeem. Als grote renner had ik het misschien kunnen doen en hadden we met z'n allen het tij kunnen keren. Maar dat is pas jaren later gebeurd."

Over het algemeen beeld van zichzelf bij het publiek spreekt de Nederlandse ex-renner zich liever niet uit. "Voor de ene is het goed dat ik spijt heb, voor de andere ben ik dan een huichelaar. Dat laat ik in het midden."