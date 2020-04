Coronastress slaat toe bij Pinot na besmettingen bij ouders: "Toen ze tevoorschijn kwamen, was ik opgelucht"

Een fysieke en een mentale belasting is het voor elke familie die met het coronavirus te maken krijgt. Thibaut Pinot weet er alles van. De Fransman kondigde zeer recent aan dat zijn beide ouders besmet zijn met het virus en ging er in een gesprek met 'L'Équipe' dieper op in.

Het is alleszins iets waar je niet heel gemakkelijk vanaf komt. "Mijn ouders geraakten op hetzelfde moment besmet en twintig dagen later zijn ze nog steeds ziek, dus het virus hakt er zwaar in", onderstreept de renner van Groupama-FDJ. Pinot moet zichzelf dus ook tevreden steleln met eens een glimp van zijn ouders op te vangen. "Ik probeerde mijn ouders elke dag door het raam te zien, wanneer ik hen brood en de krant kwam brengen. Ze moesten op een of andere manier sociaal contact blijven houden. Wanneer ze er het ergst aan toe waren, was ik elke ochtend bang dat er 's nachts iets gebeurd was." Het zijn dus zeker niet altijd prettige 'bezoekjes'. Het coronavirus is ook mentaal zwaar voor de getroffen mensen en hun naasten. "Vol stress ging ik naar hun thuis. Ik wachtte voor het raam en wanneer ze tevoorschijn kwamen, was ik opgelucht."