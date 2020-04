Nummer twee van Tour van 2017 erg bezorgd: "Van de 18 WorldTour-ploegen zouden er maar 3 overleven"

Er gaan stilaan in een aantal landen stemmen op om het economische leven te hervatten. Als dat zou gebeuren, zou het voor het wielrennen alvast geen slechte zaak zijn. Want zoals de zaken er nu voor staan, is er wel reden tot bezorgdheid. Rigoberto Uran vreest zelfs voor bijzonder grote schade.

De man die reeds drie keer op het podium van een grote ronde stond, heeft het op de site van de Colombiaanse over de staat van de wielersport. "Wielrennen is een arme sport, want het wordt enkel ondersteund door de zakenwereld. Als de Tour niet doorgaat, is dat een catastrofe."

De gevolgen zouden volgens Uran niet te overzien zijn. "Bijvoorbeeld, van de 18 WorldTour-ploegen zouden er maar 3 overleven en de anderen hun toekomst zou erg ingewikkeld zijn. Er zijn nu slechts drie economisch sterke ploegen."

Alles hangt er dus vanaf hoe lang de huidige situatie aanhoudt. "Er zijn slechts een paar sectoren in de wereld die het goed doen. Als dit doorgaat, gaan we naar een crisis. Als bedrijven beginnen te snoeien, beginnen ze met hun marketingplannen en dat zal een impact hebben op het wielrennen."

Met zichzelf zit Uran zo niet in. Hij vreest in de eerste plaats voor zijn jongere collega's. "Ik heb plannen voor de rest van mijn leven na de koers, maar voor zij die pas komen kijken in de sport, is het moeilijk."