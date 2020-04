Evenepoel en Keisse zijn ambitieus richting Giro: "Podium? Zou de max zijn"

Remco Evenepoel moet het voorlopig stellen met trainen en virtuele koersen, want echt rijden zit er voorlopig niet in. Maar hij houdt zich wel scherp en heeft zijn doelen duidelijk uitgestippeld.

De Giro d'Italia staat nog steeds met een dikke stift aangeduid in het programma van Remco Evenepoel, die samen met zijn ploegmaat en mentor Iljo Keisse al droomde.

"Ja, de Giro is belangrijk voor me. En dus zal Luik-Bastenaken-Luik vermoedelijk een jaartje moeten wachten", geeft hij toe bij VTM in een videogesprek.

Podium?

Luik-Bastenaken-Luik valt namelijk vermoedelijk samen met de Giro dit jaar door de coronacrisis. "Als het op de rustdag valt, dan keer ik heen en weer hé", kon Evenepoel er nog om lachen.

Voor Evenepoel wordt de Giro normaal gezien zijn eerste grote ronde. Iljo Keisse ziet het groots: "Het podium van de Giro zou de max zijn. Maar een ritzege zou ook mooi zijn. Gewoon alles eruithalen dat erin zit. Ik duim, ik hoop, ik bid, ..."