Marcel Kittel gelooft er niet in: "Ik zie de Tour de France niet doorgaan"

Normaal gezien zal de Tour de France deze zomer plaatsvinden van 29 augustus tot 20 september. Toch is niet iedereen er zeker van dat de Tour wel kan doorgaan. Volgens Marcel Kittel is de kans namelijk klein.

Volgens de Duitser is de kans klein dat de Tour de France gaat doorgaan, ondanks het feit dat de ASO een nieuwe datum heeft gekozen om de Franse rittenwedstrijd te laten doorgaan. Hij vertelde het in een interview bij Omnisport.

"Ik denk dat het moeilijk is om een evenement te organiseren dat zo groot is als de Tour op dit moment, zelfs als er maatregelen worden genomen. We kunnen alleen maar wachten en zien hoe het virus zich verder zal ontwikkelen", aldus Kittel.