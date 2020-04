Puck Moonen over wat ze wil bereiken via Instagram én haar voorbeeld: "Wat hij kan is bovenmenselijk"

Puck Moonen is hot op instagram, met bijna een half miljoen volgers. Ondertussen vond ze opnieuw de liefde én wil ze in de toekomst blijven inspireren.

"Ja, ik heb veel volgers op Instagram en dat heeft verschillende redenen", beseft Puck Moonen. "Maar ik let er wel op wat ik post en dat zijn zeker niet alleen maar bikini-foto's."

Inspirator

"Het mooiste vind ik het als ik reacties krijg van mensen die ik inspireer om te gaan fietsen. Hopelijk kan ik daar de komende jaren nog meer mensen daartoe brengen. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat ik mijn gehoopte groei naar de top doormaak", aldus de ambitieuze Moonen in De Telegraaf - lees over haar ambities HIER nog eens wat meer.

Moonen vond ondertussen opnieuw de liefde, bij Twan Van Gendt - een wereldkampioen BMX. Toch is Mathieu van der Poel toch vooral haar grote voorbeeld: "Wat hij vaak laat zien, is bovenmenselijk. Hij kan zo’n beetje alles, is heel speels en een aanvaller. Ik wil ook geen wielrenster worden die een ‘plakker’ is, maar net als hij plezier hebben en de aanval zoeken."