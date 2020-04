Remco Evenepoel zal dan toch geen uitdaging aangaan op de Muur van Geraardsbergen: "Ik vrees dat er te veel mensen zullen zijn"

Toch zal de uitdaging niet doorgaan op vrijdag. Remco Evenepoel laat op zijn Twitter weten dat hij vreest dat er enorm veel volk zal afzakken naar de Muur om de uitdaging mee aan te gaan. Uiteraard geen goed idee in deze periode met het coronavirus.

After consideration I have decided to not go through with the Muur challenge on Friday. Although I appreciate all the positive reactions, I am afraid it will bring too many people together to watch which is not safe in these times.

Will think of a new challenge soon!

Keep safe!