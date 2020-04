Acties van Ineos in schril contrast met die van Dennis: ook Belgische zorginstellingen zijn ermee geholpen

Rohan Dennis haalde onlangs de woede van velen op de hals door de coronamaatregelen zo nadrukkelijk aan zijn laars te lappen. Wat moeten ze er bij zijn ploeg van denken? Ineos probeert er net alles aan te doen om de mensen te helpen die in de frontlinie staan in de strijd tegen corona.

Zo verspreidde Ineos al handgels in ziekenhuizen in Frankrijk. Daar blijft het echter niet bij, verklapte ploegleider Servais Knaven dinsdag in Het Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk zal uiteraard met handgels bediend worden en ook Duitsland en België.

LOGISTIEKE ERVARING

"De logistieke ervaring die we als ploeg hebben, komt nu van pas om handgels over heel Europa te verdelen", beweert Knaven. Ook Belgische zorginstellingen mogen zich dus aan handgels geleverd door Ineos verwachten. In eerste instantie is dit dus ook voor de medische-en zorgdiensten.

In een later stadium kunnen de gels ook dienen voor persoonlijk gebruik. De handgels worden geproduceerd volgens de specificaties van het WHO.