Rohan Dennis ontpopt zich al tot virtuele specialist, Evenepoel nipt beste Belg in eerste rit Digital Swiss 5

Rohan Dennis haalde zich onlangs veel kritiek op de nek door de coronamaatregelen niet te respecteren, maar hard met de fiets rijden kan hij nog altijd als de beste. Dat heeft de Australiër laten zien in de eerste rit van de Digital Swiss 5, de virtuele Ronde van Zwitserland.

Het is de eerste virtuele rittenkoers die op poten is gezet. Wel zonder algemeen klassement, elke dag kunnen de deelnemers vol gaan. Het was meteen een bergrit die de renners voorgeschoteld kregen: ze zouden dus zeker afzien op de rollen.

De eerste die een kloof konden slaan in deze eerste rit waren de Australiërs Luke Durbridge en James Whelan. Wurf, Roche en Dennis kwamen zich ook mengen in de strijd voorin. Evenepoel begon als zevende aan de eerste klim van de dag.

EVENEPOEL SCHUIFT OP

Daar voelde hij zich wel in zijn sas. Evenepoel begon aardig op te schuiven. Ondertussen ging Dennis op en over Whelan. De wereldkampioen tijdrijden zette zijn grootste concurrent in de etappe ook meteen op afstand. Evenepoel kreeg stilaan Durbridge in zijn vizier en snelde hem voorbij.

Op de top van de eerste beklimming had Dennis een voorsprong van 21 seconden op Whelan. Roche was de derde man in koers, op 35 seconden van de leider. Het verschil tussen Dennis en Evenepoel bedroeg ongeveer een kleine minuut.

AUSTRALIËRS DOMINEREN

De Australiërs waren alomtegenwoordig in het voorste deel van de koers. Evenepoel begon het toch wat lastig te krijgen om het tempo vol te houden en zakte terug naar plek zeven. Zijn ploegmaat Pieter Serry bevond zich niet veel verderop. Ondertussen ging Roche voorbij Whelan naar de tweede plaats.

De overwinning van Rohan Dennis kwam niet meer in gevaar: de Ineos-renner reed comfortabel naar de eerste ritzege in de Digital Swiss 5, terwijl hij onlangs ook al met overmacht de eRace van zijn eigen ploeg had gewonnen. Roche en Whelan eindigden als nummers twee en drie.

TWEE BELGEN IN TOP TIEN

Remco Evenepoel hield zijn zevende plaats vast en bleef zo'n driehonderd meter voor Serry rijden in de virtuele koers. Die laatste werd achtste en zo eindigden er twee Belgen in de top tien.