Dopingdokter Cooman hoopt binnenkort weer te controleren zoals normaal: "Ze kunnen gerust zijn"

Heel wat renners zijn ongerust dat valsspelers door de coronacrisis vrij spel hebben om zich te doperen. Controlearts Hans Cooman reageerde daar reeds op en beweerde dat nu doping nemen nog dommer zou zijn dan anders, doordat er geen doelen zijn op korte termijn.

Sporza haalde hem toch nog eens voor de camera om er dieper op in te gaan. Volgens Cooman gebeuren er nog altijd controles wanneer daar aanwijzingen voor zijn. "Die krijgen we bijvoorbeeld van de douane als er verdachte pakketjes zijn."

Toch is de huidige situatie voor hem een nieuw gegeven. "Momenteel gebeuren er nog sporadisch controlers, met respect voor de regels omtrent het coronavirus. We gebruiken mondmaskers en handschoenen en alles wordt gedesinfecteerd. In mei hopen we wel op onze normale werking te kunnen terugvallen."

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

De ongerustheid omtrent het gebrek aan controles neemt ondertussen wel steeds toe bij de renners die het zuiver spelen. ""Dat begrijp ik. Het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden. Maar ze mogen gerust zijn: waar nodig, doen wij controles."

LICHAAM ONTHOUDT DOPINGGEBRUIK (NIET)

Doordat er niet meteen doelstellingen zijn, valt er dus weinig te winnen bij dopingebruik. Tenzij het lichaam dopinggebruik onthoudt, zoals sommigen wel eens beweren. "Daar geloof ik persoonlijk niet echt in. We zien bijvoorbeeld bij mensen die epo gebruikt hebben en tegen de lamp zijn gelopen, dat die het heel moeilijk hebben om nadien weer zo goed te worden als ze waren."