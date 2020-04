Steeds grotere zorgen in wielerland wegens dopingproblematiek: "Zonder controles straks geen eerlijke competitie"

Door de coronacrisis worden er nog amper dopingcontroles uitgevoerd en daar maken steeds meer renners zich zorgen over. De mazen van het net zijn iets groter geworden. Wat maakt dat zij die het wel zuiver spelen hun kansen misschien niet eerlijk zullen kunnen verdedigen.

Victor Campenaerts vroeg tevergeefs om zelf gecontroleerd te worden. Ook renners als Romain Bardet en Tom Dumoulin drukten hun bezorgdheid reeds uit. Niet voor niets, denkt Ben Hermans. "In een normaal seizoen met normale controles heb je al valsspelers. Die gaan er nu zeker zijn. Zonder controles krijgen we straks geen eerlijke competitie", zegt Hermans in GvA.

Controlearts Hans Cooman van NADO Vlaanderen probeert te sussen. "De vraag is in hoeverre controleren op dit moment zinvol is. Zonder competitie weet ik als sporter niet wanneer ik top moet zijn en dus ook niet wanneer ik mij precies zou moeten doperen. Volgens mij wordt er op dit moment nog minder doping gebruikt dan anders. "

Cooman waarschuwt ook diegenen die er toch aan zouden denken. "Doping nemen is altijd dom en nu nog wat meer. De Tour begint in het beste geval over drie maanden. Als je nu iets neemt, zal het bij de start niet meer werken." Oliver Naesen hoopt dat 'de cowboys' wel nog altijd gecontroleerd zullen worden. "Als we informatie hebben dat er iets mis is, gaan we zeker nog controleren", verzekert Cooman.