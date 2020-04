Tony Martin schat in wat annulatie van Tour precies zou betekenen voor wielersport: "Hoop dat het zover niet zal komen"

Tony Martin is geëvolueerd van een superspecialist in het tijdrijden naar een steengoede superknecht. Op zijn 35ste heeft de Duitser ook bakken ervaring en kan hij misschien wel goed inschatten welke kant het opgaat met het wielrennen moest er dit jaar toch geen Tour komen.

Martin heeft al aangegeven zijn beslissing over zijn wielerpensioen uit te stellen wegens de coronacrisis. Nu laat de renner van Jumbo-Visma zich ook uit over de economische kant van de zaak, vooral met betrekking tot de Tour. "Voorlopig kunnen we de gevolgen van een annulering van de Tour niet precies voorspellen, maar ik denk dat het de ondergang van één of twee teams zou kunnen betekenen."

Het is immers die wedstrijd die vele sponsors aantrekt. "Zonder al te dramatisch te klinken, denk ik dat veel sponsors in het wielrennen investeren met het oog op de Tour de France. Als er geen Tour gereden wordt, is het vanuit commercieel oogpunt rampzalig voor de sponsors. Ik hoop dat het zover niet zal komen. Als de Tour wordt geannuleerd, zullen de sponsors op lange termijn moeten denken."4

Dan is het hopen dat de meesten volgend jaar ook nog aanwezig zijn in de wielersport. "In 2021 vindt de Tour de France plaats, dat weten we relatief zeker. Tot dan zullen er andere grote wedstrijden gereden worden. We kunnen dat zien als een soort van alternatief of afleiding, maar ik wil niet nadenken over zulke drastische oplossingen. Ik zou heel blij zijn als de Tour eind augustus plaatsvindt zoals dat nu gepland is."