Vermoedelijk zomer zonder koers in België: Belgian Cycling helpt overheid een handje met eigen exitstrategie

Alle ogen zijn gericht op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag: valt daar de beslissing dat tot 1 september evenementen als wielerwedstrijden uitgesloten zijn? Dat ligt wel in de lijn van de verwachting, nadat eerder Nederland al overging tot die maatregel.

"Als dat het is, wat we op de Veiligheidsraad moeten horen: so be it. Dan zal er op z'n minst duidelijkheid zijn", stelt Jos Smets van Belgian Cycling in Het Laatste Nieuws. "Liever dan het voorlopig te vaag gedefinieerde 'verbod op massa-events', vernemen we precies wat niet meer mogelijk is en voor welke termijn."

Het is de vraag of het voorbeeld dat Nederland stelde ook bij ons van toepassing zal zijn. "Bij onze noorderburen werd er dinsdag de term 'vergunningplichtige evenementen' op gekleefd. Ook wielerwedstrijden, met andere woorden. Tot dinsdagavond hebben we hard gewerkt aan onze eigen exitstrategie. Een vijffasen plan, dat werd overgemaakt aan de overheid."

EXITSTRATEGIE ZONDER BEGINDATUM

Iets concreet kan Smets daar nog niet over kwijt. "Zonder in detail te treden: we zijn klaar om in te spelen op alle mogelijke scenario's en kunnen aanpassen waar nodig. Er is geen begindatum aan vastgekoppeld. Die zal vrijdag worden bepaald, op basis van wat de Veiligheidsraad beslist."

Het is dus enigszins bang afwachten. "We houden er rekening mee dat we pas vanaf 1 september opnieuw aan de slag kunnen. Maar dan zal het tenminste zonneklaar zijn. Hoe dan ook namen we tot dusver telkens twee maand voorsprong op de overheidsmaatregelen. Omdat we de organisatoren een 'marge' willen gunnen om hun wedstrijd deftig op poten te kunnen zetten."