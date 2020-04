Tom Dumoulin stelt geloofwaardigheid van virtuele koersen in vraag en haalt Wout Van Aert erbij als argument

De virtuele koersen die nu worden georganiseerd zijn een mooi alternatief voor al het moois dat we dezer dagen aan ons voorbij moeten laten gaan door het coronavirus. Maar verlopen die wedstrijden wel eerlijk?

Tom Dumoulin is er niet helemaal van overtuigd. De resultaten zouden volgens de Nederlandse specialist tegen de klok wel eens vertekend kunnen zijn. "De resultaten zijn niet betrouwbaar en zeggen niets", liet de renner van Jumbo-Visma optekenen bij De Limburger.

Om zijn mening te onderbouwen haalt hij er ploeggenoot Wout Van Aert bij. "Wout werd tiende in de virtuele Ronde van Vlaanderen terwijl hij de koning is van het vermogen trappen. De meetapparaten zijn van verschillende merken en daarom niet hetzelfde gekalibreerd. Bovendien moet het ingevoerde gewicht erg precies zijn", aldus Dumoulin.

Echt veel belang hecht Dumoulin dus niet aan de resultaten, al is het virtuele alternatief welgekomen. "Het is beter dan niets, maar het komt niet in de buurt van het echte werk."