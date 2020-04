Dennis moest constant rekenen om belager af te houden: "Ik stelde mijn inspanning af op wat hij aan het doen was"

De volgende keer dat Rohan Dennis aan de start komt van een virtuele koers, zal hij ook opnieuw één van de topfavorieten zijn. Dat is het logische gevolg van zijn twee zeges in de Digital Swiss 5. In de slotrit had de Ineos-renner wel te maken met een verdienstelijke concurrent.

Zowel de eerste als de laatste rit in de Digital Swiss 5 gingen dus naar Dennis. "Het was veel zwaarder dan de eerste etappe", reageerde de Australiër na zijn meest recente overwinning op de site van Team Ineos. "Nico Roche was me aan het achtervolgen en Schachmann ook. Ik ging vrij hard en probeerde om vol te houden, maar het was zeker en vast niet gemakkelijk."

In de finale begon Roche wel ietsje te naderen, maar Dennis had nog voldoende krachten over. "Ik was veel aan het rekenen op de laatste beklimming en wilde zien of ik op de tragere stukken tijd kon nemen op Nico, maar hij bleef maar gaan. Ik stelde mijn inspanning af op wat hij aan het doen was en hield nog wat over in de tank, in het geval hij nog kwam opzetten op het einde."