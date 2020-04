Topfavorieten maken het waar in slotrit Digital Swiss 5: Rohan Dennis voor de tweede keer de sterkste

Op de vijfde en dus laatste dag brak de laatste etappe van de Digital Swiss 5 aan met een virtuele rit die bergop ging. Rohan Dennis en Nicolas Roche hadden de eerdere bergetappes onder mekaar verdeeld en waren ook nu het sterkst. Dennis maakte nog iets meer indruk en boekte een tweede zege.

Poels ging er als een raket vandoor, maar Whelan nam snel over. Nadat Poels wegzakte, ontpopten Zakarin en Schachmann zich tot de eerste achtervolgers. Dennis - de grote favoriet voor de dagzege op basis van zijn eerdere virtuele koersen - lag in vierde positie.

Dennis kwam steeds meer onder stoom en reed Zakarin en Schachmann alvast voorbij. Het was dan enkel nog jacht maken op Whelan. Na een kleine twintig minuten koers kregen we een nieuwe leider: Dennis ging op en over Whelan.

SCHACHMANN KRIJGT GEZELSCHAP

De wereldkampioen tijdrijder ging alsmaar harder op de rollen. Schachmann beperkte aanvankelijk nog de schade. Achter hem vormde er zich een groepje met Whelan, Zakarin en Vingegaard. Die laatste beende Schachmann bij bergop. Roche rukte ondertussen ook op naar de vierde plaats.

Dan kwam er uiteraard een virtuele afdaling aan en dat was een kolfje naar de hand van Roche. De Sunweb-renner reed ook al enkele sterke virtuele koersen en ging voorbij Vingegaard en Schachmann naar positie twee. Het was dan uitkijken wat de slotbeklimming nog kon brengen.

DENNIS CONTROLEERT OP SLOTKLIM

Dennis behield ook op die klim de controle. Roche naderde wel tot op 115 meter van de leider, maar verder dan dat geraakte hij niet. Een tweede ritzege dus voor Dennis, Roche beëindigde de rit als nummer twee. Vingegaard maakte het podium compleet.