Tweevoudig winnaar L-B-L blikt terug op editie van '99: "Ontdekte dat 1 iemand beter was: Frank Vandenbroucke"

De man die vooral droomde van de Waalse Pijl, was in 1997 en 1998 ook de beste in de Waalse Pijl. In 1999 verliep het echter heel anders voor Michele Bartoli. Dat was immers de befaamde editie waarin Frank Vandenbroucke alles naar zijn hand zette.

Bartoli keert voor Sporza nog eens een keertje terug naar de Luik-Bastenaken-Luik van '99. "Mijn plannetje was om mezelf eens te testen op La Redoute. Maar daar ontdekte ik dat er die dag 1 iemand beter was dan ik: Frank Vandenbroucke."

Het was zeker niet het eerste duel tussen hen beiden. "Het jaar daarvoor, in 1998, had Frank mij al eens proberen te volgen op La Redoute. Maar die inspanning betaalde hij daarna cash in de finale. Ik ttrok toen aan het langste eind. In 1999 waren de rollen omgekeerd. Ik versnelde op La Redoute en Frank kwam naast me rijden. Ik besefte toen al: Frank zal vandaag Luik-Bastenaken-Luik winnen, niet ik."

Blij dat Frank als winnaar over de streep kwam

Bartoli kon al bij al nog wel leven met de uitslag. "Uiteindelijk was ik blij dat Frank als winnaar over de streep kwam. Niet alleen omdat hij de sterkste was die dag, maar ook omdat hij een goede vriend was."