Uitkijken naar Wellens, Alaphilippe en Dennis in laatste rit Digital Swiss 5: start al om 14u10

Het einde van de virtuele Ronde van Zwitserland is al in zicht. De vijfde en laatste rit van de Digital Swiss 5 staat immers op het menu. Er zal opnieuw aardig wat geklommen moeten worden op het virtuele parcours. Uitkijken of Tim Wellens zijn mannetje kan staan.

Wellens is alvast bij de Belgen de meest klinkende naam die aan de start van deze vijfde rit zal komen. Komen nog in actie bij Lotto: Stan Dewulf en Gerben Thijsssen. Julian Alaphilippe is zeker ook een renner om in het oog te houden. De Fransman start samen met João Almeida en Rémi Cavagna bij Deceuninck-Quick.Step. DENNIS EN ROCHE DE FAVORIETEN De grote favorieten zijn Rohan Dennis en Nicolas Roche. Allebei hebben ze al bewezen dat de virtuele koersen hen best liggen. Zij wonnen de vorige ritten met klimprofiel en behoren zeker opnieuw tot het kransje renners die ambitie mogen koesteren. Er zijn twee beklimmingen voorzien in het virtuele parcours. Er moeten 950 hoogtemeters overbrugd worden. In totaal zullen de renners op de laatste dag van de Digital Swiss 5 een afstand afleggen van 36 kilometer.