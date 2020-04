🎥 Op deze dag 18 jaar geleden: Boogerd en Armstrong bijten hun tanden stuk op dekselse Italiaan in Amstel Gold Race

Door de coronacrisis moeten we het al een tijd zonder wielerwedstrijden stellen en er lijkt nog niet snel verandering in te komen. Dan maar terugblikken op wat exact zoveel jaar geleden is gebeurd. Vandaag duiken we achttien jaar terug in de tijd.

In 2002 was niet Luik-Bastenaken-Luik maar wel de Amstel Gold Race de afsluiter van het klassieke voorjaar, een voorjaar dat overigens groen-wit-rood kleurde. Italië was alomtegenwoordig op de grote gelegenheden. Cipollini had Milan-Sanremo en Gent-Wevelgem gewonnen. Bettini en Tafi wonnen respectievelijk Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Ook het orgelpunt van het voorjaar werd geplaatst door een Italiaan. Na ruim 6,5 uur koers zat Michele Bartoli in een luxepositie. Hij en zijn Fasso Bartolo-ploegmaat Ivanov gingen samen met Boogerd en Armstrong de slotkilometer in. Ivanov trok de sprint op gang en verrassend genoeg hield de Rus iedereen af. Pas in de slotmeters ging Bartoli erop en erover. Een topdag dus voor Fasso Bartolo met plaatsen 1 en 2. Boogerd werd derde en Armstrong vierde. Later werd zijn naam geschrapt uit de annalen van de koers omdat hij bekend had dat hij onder invloed van doping reed.