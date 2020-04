Chris Froome heeft, ondanks zijn leeftijd, een opvallend doel: "Ik besef dat ik nog veel werk heb"

De kans is bestaande dat de Tour de France eind augustus van start gaat. Als de Franse rittenwedstrijd effectief wordt gereden, hoopt Chris Froome er te staan. De Brit van Team INEOS heeft ook een opvallende droom: hij wil de meeste eindzeges in de Ronde van Frankrijk halen.

Chris Froome is ondertussen al 34 jaar oud en vorig seizoen viel hij in de Dauphine uit met een dijbeenbreuk. Toch hoopt hij zich dit seizoen nog te kunnen laten zien. De Tour is zijn doel, maar het is nog niet duidelijk hij zich erop kan voorbereiden.

"Wat zal de regelgeving worden? Kunnen we op stage gaan of kunnen we bijvoorbeeld ritten verkennen? Het zijn allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden. Ik wil er staan, want mijn droom is om de meeste eindzeges te behalen. Ik besef echter dat ik nog veel werk heb voor dat het werkelijkheid kan worden", aldus Froome en staat te lezen in Het Nieuwsblad.