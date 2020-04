Wedstrijd met vorig jaar Stuyven en Lampaert op podium krijgt in 2020 geen editie

In het vorige wielerjaar was het nog één van de hoogtepunten wat de Belgen betreft, met de eindzege van Jasper Stuyven en de derde plaats van Yves Lampaert. Dit jaar zal de Deutschland Tour niet plaatsvinden. Het is de meest recente rittenkoers die moet wijken voor het coronavirus.

In Duitsland worden alle grote sportmanifestaties zeker tot eind augustus verboden. De Deutschland Tour stond van 20 tot en met 23 augustus op het programma en kan dus niet doorgaan. De wedstrijd op andere data dit jaar rijden is eveneens niet mogelijk. Ik bedank sponsoren en fans voor hun begrip "Onder de huidige omstandigheden en door de beslissing van de regering kan de Deutschland Tour dit jaar niet plaatsvinden", kondigt organisator Claude Rach aan in een persmededeling. "Ik bedank onze partners, sponsoren en fans voor hun begrip." Een opvolger voor Jasper Stuyven komt er dus pas volgend jaar. "We kijken al vooruit en doen er alles aan opdat we in augustus 2021 het grootste Duitse wielerfeest kunnen vieren."