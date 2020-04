Dit gebeurde er op 29 april: Wiggins toont supervorm, Cancellara sant in eigen land en Van Looy 2de in Vueltarit

Wielerkoersen staan er niet meteen op het programma, maar in de geschiedenis werden er op deze dag wel enkele straffe prestaties verwezenlijkt. We halen er voor u enkelen tussenuit. Met in de hoofdrol: Bradley Wiggins, Fabian Cancellara en Rik Van Looy.

In 2012 beleeft Bradley Wiggins zijn beste seizoen als wegrenner. Het is het jaar dat hij de Tour zou winnen en hij geeft al blijk van een supervorm in de Ronde van Romandië. Wiggins zet de kers op de taart in de slotetappe: een tijdrit van 16,5 km in Crans-Montana. Hij blijft de Amerikaan Talansky met een seconde voor. In het klassement zouden er twaalf tellen tussen beide heren zitten: Wiggins pakte dus ook de eindzege.

JONGE CANCELLARA VLOERT ZIJN LANDGENOTEN

We blijven in de Ronde van Romandië en gaan naar de editie van 2003. De rittenkoers gaat van start met een proloog in Genève. Alle Zwitsers zijn supergemotiveerd: Moos en Dufaux zetten de tweede en beste derde tijd neer. Ze moeten wel hun landgenoot Fabio Cancellara voor zich dulden. Cancellara, dan nog in dienst bij Fassa Bortolo, is nog een enkele seconden rapper en viert een dubbelslag in eigen land.

Eentje uit de oude doos dan: in de Vuelta van 1959 staat op 29/04 de zesde rit van Murcia naar Alicante op het programma. Na 173 kilometer komt Gabriel Mas van Faema als eerste over de streep. Rik Van Looy maakt ht feest bij de ploeg compleet door als tweede te eindigen en met Frans Van Looveren zit er nog een derde renner van het team in de top vijf. Andere Belgen in de top tien: Pierre Machiels (6e) en Roger Baens (10e).