Spaanse renners krijgen zekerheid: datum bekend voor hervatting trainingen, complexen gaan ook weer open

De Spaanse regering heeft een stappenplan aangekondigd om de stevige coronamaatregelen stilletjes aan af te bouwen. Voor wielrenners wil dat zeggen dat ze binnenkort opnieuw op de weg mogen trainen. Dat was de voorbije weken en maanden niet het geval.

In eerste instantie was er sprake van dat de renners vanaf 2 mei opnieuw de weg zouden op mogen. De datum waar ze zich op kunnen vastpinnen, is uiteindelijk 4 mei geworden. Dan mogen alle atleten opnieuw hun individuele trainingen hervatten.

TRAININGSCOMPLEXEN OPEN OP 11 MEI

Renners zoals Alejandro Valverde konden tot dusver enkel trainen op de rollen en zullen zeker opgelucht zijn dat ze opnieuw op de weg kunnen rijden. Op 11 mei gaan dan ook alle trainingscomplexen weer open. Bijvoorbeeld wie op de piste wil rijden, zal dat dan ook weer kunnen.

Een volgende stap zijn de opendeurmeetings op 25 mei, waarbij maximaal 400 toeschouwers toegelaten zijn. Dit zal gelden als een test om later eventueel evenementen achter gesloten deuren te organiseren.