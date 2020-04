Victor Campenaerts klopt... zijn vriendin en neemt leiding over van Toon Aerts

In een nieuwe aflevering van 'De Container Cup' vond er wel een bijzonder duel plaats: Victor Campenaerts vs Fanny Lecluyse. Het was uitkijken wie van de geliefden het ging halen. Campenaerts bleek in vorm en zette zelfs de voorlopig beste tijd neer.

Tot nu toe had Toon Aerts die laten optekenen, maar Campenaerts deed nog ruim beter. Hij deelde zijn zevenkamp uitstekend in: altijd hield hij nog dat beetje overschot om nog ietsje extra te geven. Onder andere in het biatlon deed Campenaerts het erg goed door vier van de vijf keer raak te schieten. LECLUYSE WINT 1 ONDERDEEL De afsluitende drie kilometer fietsen was natuurlijk ook in zijn voordeel. Tijdens de bench press stak Campenaerts vijf kilo meer de lucht in dan zijn vriendin. Fanny Lecluyse was de eerste vrouwelijke deelneemster en kan er trots op zijn dat ze toch in één onderdeel de maat wist te nemen van haar lief: ze sloeg tien meter verder met een golfbal. Uiteindelijk klokte Victor Campenaerts af op 10 minuten, 5 seconden en 43 honderdsten. Een nieuwe toptijd, want zo was hij nog acht seconden sneller dan Toon Aerts.