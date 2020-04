Gilbert die een 'tepel' vroeg en 'pussy' Greipel op de massagetafel: afscheidnemende soigneur van Lotto maakte het mee

De 60-jarige verzorger Marc Van Gyseghem gaat op 1 mei op pensioen. In enigszins aparte omstandigheden, gezien de huidige situatie in de koers. Zijn laatste wedstrijd was de GP Monseré. Van Gyseghem kreeg heel wat toprenners op zijn massagetafel en kan daar natuurlijk verhalen over vertellen.

In Gazet van Antwerpen vertelt Van Gyseghem hoe het voor hem eigenlijk begon door de link met de familie van Lucien Van Impe. "Zijn broer Frank was mijn beste kameraad. Toen Lucien afzwaaide, gaf hij mij zijn massagetafel cadeau. Na mijn uren in de fabriek begon ik jonge renners te begeleiden."

Onder andere een jonge Philippe Gilbert kreeg hij op zijn massagetafel. Die was in die periode Nederlands aan het leren. "Met vallen en opstaan. En niet geholpen door zijn ploegmaatjes. Aten we soep, vroeg hij een tepel. Gelachen dat we toen hebben, maar vandaag is zijn Nederlands perfect."

Een belangrijk moment kwam er voor Van Gyseghem in 1997. "Streekgenoot Henrik Redant vroeg of ik eens wou meegaan met een profploeg. De avond voor het BK werd ik bij TVM in het hotel verwacht. Ik dacht dat ik gewoon was uitgenodigd om eens te komen kijken, maar er stond een massagetafel klaar en ik moest Peter Van Petegem masseren. Stress dat ik had."

Zo ging de bal aan het rollen. "Lang was het sogineurschap voor mij een hobby. Dat veranderde toen ik in 2006 door Redant en Sergeant bij Lotto werd gehaald." Het was wel een ander leven. "Je mag niet vergeten dat je jaarlijks 180 dagen op hotel slaapt. Dertien jaar later ben ik dan ook gescheiden."

Anderzijds ontstaan er door samenwerkingen ook mooie vriendschappen. "De voorbije jaren werd Jasper De Buyst mijn poulain. Hij woont vlakbij en ik beschouw hem intussen als een zoon." Wat Van Gyseghem ook zal bijblijven, zijn de behandelingen van André Greipel. "Greipel heeft kolossale benen, maar die vroeg na twee minuten telkens of het zachter mocht. Hij zei altijd: Ik ben een pussy op de massagetafel."