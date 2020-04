Meurisse bezorgd of er voor hem wel iets overblijft: "Ik wil het nog zien dat er dit seizoen weer gekoerst kan worden"

De UCI is druk bezig met een nieuwe planning op te maken, maar dat kan niet alle renners geruststellen. Xandro Meurisse rijdt bij het procontinentale Circus-Wanty Gobert en dus is het niet zeker of zijn ploeg er in de grote wedstrijden wel bij kan zijn.

Terwijl die wedstrijden zeker de prioriteit zullen krijgen. Komt Meurisse dan nog wel aan de bak? "Welke kleinere koersen zullen er overblijven? Veel organisatoren annuleerden intussen hun koers, zelfs in augustus en september", merkte Meurisse op in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen.

Hoe gaan we in het buitenland geraken?

Zowel wat betreft de situatie in eigen land als het reisverkeer moet er nog veel uitgeklaard worden. "In België zal er voor 1 september niet gekoerst worden, vermoed ik. En hoe gaan we in het buitenland geraken? Ik zie me in juli niet naar Spanje vliegen om er op stage te gaan. Ik wil het allemaal nog zien dat er dit seizoen gekoerst kan worden."

Meurisse is aan het einde van 2020 einde contract. Vorig jaar was er al veel belangstelling voor hem, na zijn sterke Tour, en had de renner aangegeven klaar te zijn voor een stap hogerop. "Tijdens Parijs-Nice waren er al gesprekken met mijn manager en enkele teams."